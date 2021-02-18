Общество
Дикие кабаны в Крыму уничтожают краснокнижные подснежники
Можно ли нанести серьезный урон популяции крымских первоцветов, если сорвать несколько стебельков?
Сотрудник Карадагской научной станции Людмила Миронова поделилась своим взглядом на эту проблему.
С одной стороны, подснежники занесены в Красную Книгу, их сбор, а тем более продажа, запрещены и грозят большими штрафами. Но с другой стороны, белоснежные колокольчики с января по апрель украшают почти все склоны крымских гор, так что у многих возникает резонный вопрос: оправданы ли такие строгие меры.
По мнению научного сотрудника Карадагской научной станции им.Вяземского РАН ботаника Людмилы Мироновой, серьезный вред диким первоцветам наносит не человек, а голодные кабаны, которые раскапывают клубни растений.
«Они достаточно хорошо возобновляются и, если не повреждать клубни, а собрать небольшой букетик из нескольких побегов, особого вреда природе не будет», — объяснила Миронова.
По ее словам, гораздо бережнее надо относиться не к подснежникам, а к диким цикламенам. Это более редкое растение.
В тексте использованы материалы: Форпост, РИА Крым
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