Бывшему заместителю постпреда Украины в Крыму сообщено о подозрении

Украинская прокуратура АРК и Севастополя сообщила о подозрении бывшему первому заместителю постоянного представителя президента в АР Крым за «незаконное отчуждение служебной квартиры».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Подозрение предъявлено по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

«В ходе расследования уголовного производства установлено, что в начале марта 2014 года, когда Российская Федерация осуществляла эффективный контроль над территорией оккупированного полуострова, подозреваемый, пользуясь этими обстоятельствами и занимая указанную должность, понимал, что представительство не является уполномоченным органом приватизации и не может самостоятельно распоряжаться государственным имуществом, которое закреплено за ним, в том числе государственным жилищным фондом. Несмотря на это, указанный гражданин незаконно выдал свидетельство о праве собственности на квартиру в Симферополе», – сказано в сообщении.

Прокуратура отмечает, что действия бывшего чиновника повлекли ущерб государству на сумму 509 478 гривен.

Имя бывшего первого заместителя постоянного представителя президента в АР Крым в сообщении не указывается. Однако из открытых источников известно, что в марте 2014 года на этой должности работал Владимир Дехтярев. Его публичной реакции на информацию прокуратуры нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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