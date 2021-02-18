Больница в Алуште возвращается к «доковидному» режиму

Власти Алушты заявили об улучшении ситуации с новой коронавирусной инфекцией в городе. Алуштинская центральная городская больница возвращается к обычному графику работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам главного врача больницы Ивана Новицкого, за последние три недели количество больных COVID-19 и внебольничной пневмонией в городе уменьшилось, поэтому было принято решение постепенно вернуться к обычному графику работы.

«Отделение неврологии будет переведено на обычный режим работы. Возобновляем работу терапевтического отделения. После соответствующих мероприятий, включающих санобработку и подготовительные меры, сможем продолжить плановую работу этих отделений», - рассказал главврач.

Кроме этого, в Алуште активно проводится вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день в больнице есть 950 доз вакцины, прививку сделали 650 человек.

По словам Новицкого, имеющийся сейчас запас вакцины будет израсходован в течение двух ближайших недель. Новая партия ожидается до 10 марта.

Также за прошедшую неделю в городе улучшилась ситуация с ОРВИ. Было зарегистрировано 319 случаев, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на территории полуострова выявлено еще 126 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане стали хуже соблюдать противоэпидемические меры. По результатам проверок, которые провел «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» выяснилось, что предприятия и организации ослабили противоэпидемические меры.

Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Две больницы и роддом в Крыму возвращаются к штатному режиму работы. В Крыму сокращают количество коек для лечения больных коронавирусом и переводят в штатный режим работы две больницы в Симферополе и Бахчисарае, а также Симферопольский роддом №2.

В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений. За 17 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.