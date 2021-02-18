Аксенов приказал дорожникам стоять с лопатами наперевес

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До конца недели Крым получит 10,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог из резервного фонда правительства.

Об этом на совещании по реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2025 года (ФЦП) сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он напомнил подрядчикам о необходимости соблюдения сроков.

«Подрядчики должны стоять с лопатами наперевес и с выведенной на объект техникой. Ни часа времени не терять. Срок окончания работ стоит 1 июля. Скидок не будет никому» – сказал он.

Ранее глава минтранса РК Евгений Исаков сообщал, что основными причинами срыва сроков выполнения работ в прошлом году были недобросовестные подрядчики, некачественная документация, а также «слабость» заказчика и поздняя контрактовка.

Он отметил, что в этом году эти причины исключены. Функции заказчика от муниципалитетов и других непрофильных организаций переданы ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК», проектную документацию и сами работы в рамках одного контракта будет выполнять один подрядчик. Кроме того, уже заключены контракты по большей части объектов. По словам министра, дорожникам для начала полноценной работы осталось только дождаться благоприятных погодных условий.

«Общая протяженность дорог в республике на сегодня превышает 16 тыс. км, из них более 6 тыс. км – региональные и муниципальные, около 9,5 тыс. км – дороги местного значения. При этом в приемлемом состоянии находятся около 30%», – сказал Исаков и подчеркнул: «поэтому в приоритете ремонт, реконструкция ряда муниципальных и региональных дорог. Перечень первоочередных задач уже определен».

На строительство, реконструкцию и ремонт автодорог в Крыму в 2020 году было направлено 46,5 млрд рублей, фактически израсходовано около 46 млрд рублей.

Помимо этого в рамках программы «Безопасные и качественные автодороги» из резервного фонда правительства направлено 6,8 млрд рублей. В планах дорожников на этот год доведение инфраструктуры до нормативного состояния. По региональным и муниципальным дорогам – до 50%, для дорог Симферополя и Симферопольского района – до 80%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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