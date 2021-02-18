Аксенов назвал имя нового председателя Госкомнаца Крыма

На должность председателя Госкомнаца Крыма будет назначен Айдер Типпа, который на данный момент является первым замом главы администрации Первомайского района, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов подписал указ о снятии с должность главы комитета Альберта Кангиева, который занимал ее с ноября 2019 года.

«На должность будет назначен Айдер Ахтемович Типпа, который сейчас работает на должности первого заместителя главы администрации Первомайского района Республики Крым», - написал глава в Facebook.

Аксенов уточнил, что Кангиев продолжит работу в органах власти.

Айдер Типпа родился 20 августа 1970 года в Узбекистане. По образованию ученый-агроном. Свою трудовую деятельность он начал с управляющего отделением №2 совхоза «Аграрный» в крымском селе Сары-Баш в 1992 году. После он был главным агрономом в коллективном сельскохозяйственном предприятии им. Амет-Хан Султана в том же поселке.

В 2001 году он стал заместителем председателя Первомайской районной государственной администрации Автономной Республики Крым. С 2010 по 2014 года Типпа был заместителем директора ПАО «Кирова». С октября 2016 года занимает должность первого заместителя главы администрации Первомайского района.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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