Власть
Аксенов назвал имя нового председателя Госкомнаца Крыма
На должность председателя Госкомнаца Крыма будет назначен Айдер Типпа, который на данный момент является первым замом главы администрации Первомайского района, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов подписал указ о снятии с должность главы комитета Альберта Кангиева, который занимал ее с ноября 2019 года.
«На должность будет назначен Айдер Ахтемович Типпа, который сейчас работает на должности первого заместителя главы администрации Первомайского района Республики Крым», - написал глава в Facebook.
Аксенов уточнил, что Кангиев продолжит работу в органах власти.
Айдер Типпа родился 20 августа 1970 года в Узбекистане. По образованию ученый-агроном. Свою трудовую деятельность он начал с управляющего отделением №2 совхоза «Аграрный» в крымском селе Сары-Баш в 1992 году. После он был главным агрономом в коллективном сельскохозяйственном предприятии им. Амет-Хан Султана в том же поселке.
В 2001 году он стал заместителем председателя Первомайской районной государственной администрации Автономной Республики Крым. С 2010 по 2014 года Типпа был заместителем директора ПАО «Кирова». С октября 2016 года занимает должность первого заместителя главы администрации Первомайского района.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Караимы Севастополя выступают за музеефикацию этнического кладбища. Сохранить культуру и не дать умереть родному языку. Эти и другие вопросы подняли участники второй Международной научно-практической конференции общества караимов Севастополя.
В Крыму разработали и запустили электронный словарь крымскотатарского языка. В Крыму запустили электронный словарь-приложение крымскотатарского языка Luğatçıq.
Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам. Глава Крыма Сергей Аксенов не вышел к ветеранам крымскотатарского национального движения, родственникам арестованных и осужденных крымских татар, которые собрались под зданием Совета министров в Симферополе, требуя от него извинений за обвинения в терроризме.
Французы попросят Россию забрать назад чеченцев. Главы МВД двух стран обсудят ситуацию со зверским терактом под Парижем.
Янукович назвал виновных в потере Крыма
Экс-президент Украины Виктор Янукович ответил на прозвучавшие из Киева обвинения в том, что он виновен в присоединении Крыма к России.
Аксенов приказал дорожникам стоять с лопатами наперевес
До конца недели Крым получит 10,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог из резервного фонда правительства.
Ялта отметит 150-летний юбилей со дня рождения украинской поэтессы
Ялта в течение 10 дней будет отмечать полуторавековой юбилей со дня рождения поэтессы Леси Украинки.
В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя
Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.
24 часа назад
Новый мэр Симферополя: кто он такой
24 часа назад
В Севастополе растет новая свалка фото
Балка Бермана в Севастополе постепенно превращается в свалку твердых бытовых отходов. Неизвестные КамАЗами свозят туда мусор.