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Коронавирус в Крыму

COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 78 человек, пятеро скончались

COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 78 человек, пятеро скончались

фото © pixabay.com

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 293, при этом 10 211 человек уже выздоровели.

За сутки скончались пятеро пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 462.

В Крыму коронавирус подтвержден у 34 898 человек. Выздоровевших за весь период 30 550 человек, умерло 877 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Две больницы и роддом в Крыму возвращаются к штатному режиму работы. В Крыму сокращают количество коек для лечения больных коронавирусом и переводят в штатный режим работы две больницы в Симферополе и Бахчисарае, а также Симферопольский роддом №2.

В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений. За 17 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму ждут «группу иностранцев», что вколоть им «Спутник». Некая группа иностранных граждан, «желающих привиться российской вакциной от COVID-19», приедет в Крым в марте. Кто эти люди и откуда они не сообщается.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 78 человек, пятеро скончались

COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 78 человек, пятеро скончались

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.

Коронавирус в Крыму
В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений

В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений

За 17 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ждут «группу иностранцев», чтобы вколоть им «Спутник»

В Крыму ждут «группу иностранцев», чтобы вколоть им «Спутник»

Некая группа иностранных граждан, «желающих привиться российской вакциной от COVID-19», приедет в Крым в марте. Кто эти люди и откуда они не сообщается.

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