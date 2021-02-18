Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане стали хуже соблюдать противоэпидемические меры ● Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Две больницы и роддом в Крыму возвращаются к штатному режиму работы ● В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений ● В Крыму ждут «группу иностранцев», что вколоть им «Спутник»
COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 78 человек, пятеро скончались
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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 293, при этом 10 211 человек уже выздоровели.
За сутки скончались пятеро пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 462.
В Крыму коронавирус подтвержден у 34 898 человек. Выздоровевших за весь период 30 550 человек, умерло 877 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Две больницы и роддом в Крыму возвращаются к штатному режиму работы. В Крыму сокращают количество коек для лечения больных коронавирусом и переводят в штатный режим работы две больницы в Симферополе и Бахчисарае, а также Симферопольский роддом №2.
В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений. За 17 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму ждут «группу иностранцев», что вколоть им «Спутник». Некая группа иностранных граждан, «желающих привиться российской вакциной от COVID-19», приедет в Крым в марте. Кто эти люди и откуда они не сообщается.
COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 78 человек, пятеро скончались
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.
В Крыму установилась стабильность: каждый день по 126 новых заражений
За 17 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму ждут «группу иностранцев», чтобы вколоть им «Спутник»
Некая группа иностранных граждан, «желающих привиться российской вакциной от COVID-19», приедет в Крым в марте. Кто эти люди и откуда они не сообщается.
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