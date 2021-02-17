Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -10
море +10

Общество

Зима обошла стороной крымский поселок

Зима обошла стороной крымский поселок

фото © Алекс Кедми|ВКонтакте

Там нет снега, а деревья и кусты покрыты зелеными листьями.

Метели и аномальные холода, которые уже почти неделю стоят в Крыму, до неузнаваемости изменили местные пейзажи. Но все же остался на Южном берегу уголок, куда зима зайти поленилась, пишет КП-Крым.

Это курортный поселок под Ялтой — Гурзуф.

Глядя на фото, создается впечатление, что на узких улочках поселка, расположившегося у подножия горы Аю-Даг, как и прежде стоит поздняя осень.

Фото Алекс Кедми|ВКонтакте

Окончательную неразбериху вносят вечнозеленые растения и абсолютное отсутствие снега.

Сейчас Гурзуф отдыхает в преддверии суетливого курортного сезона.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 17 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 17 февраля.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 16 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 16 февраля.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 15 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 15 февраля.

В Симферополе за два дня выпало две трети месячной нормы осадков. Две трети месячной нормы осадков в виде снега выпало в Симферополе за прошедший в пятницу и субботу снегопад.

Общество
Зима обошла стороной крымский поселок

Зима обошла стороной крымский поселок фото

Там нет снега, а деревья и кусты покрыты зелеными листьями.

Stars
Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву из-за Крыма

Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву из-за Крыма

Российский артист Филипп Киркоров обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву в течение пяти лет, сообщил журналистам в среду представитель судебной инстанции Аудрис Кутрявичюс.

Власть
«Приписки либо обилетили»: администрацию Ялты заподозрили в коррупции

«Приписки либо обилетили»: администрацию Ялты заподозрили в коррупции

Чиновников мэрии Ялты заподозрили в коррупции.

Общество
Снова метель и гололед: МЧС предупреждает об идущем на Крым шторме

Снова метель и гололед: МЧС предупреждает об идущем на Крым шторме

В ближайшие трое суток в Крыму прогнозируют ухудшение погоды, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации