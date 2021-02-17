Общество
Зима обошла стороной крымский поселок
фото © Алекс Кедми|ВКонтакте
Там нет снега, а деревья и кусты покрыты зелеными листьями.
Метели и аномальные холода, которые уже почти неделю стоят в Крыму, до неузнаваемости изменили местные пейзажи. Но все же остался на Южном берегу уголок, куда зима зайти поленилась, пишет КП-Крым.
Это курортный поселок под Ялтой — Гурзуф.
Глядя на фото, создается впечатление, что на узких улочках поселка, расположившегося у подножия горы Аю-Даг, как и прежде стоит поздняя осень.
Окончательную неразбериху вносят вечнозеленые растения и абсолютное отсутствие снега.
Сейчас Гурзуф отдыхает в преддверии суетливого курортного сезона.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Зима обошла стороной крымский поселок фото
Там нет снега, а деревья и кусты покрыты зелеными листьями.
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