Власти 23 февраля на несколько часов закроют для движения улицу в Симферополе

Движение по ул. Павленко в Симферополе будет закрыто на несколько часов в «День защитника Отечества».

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«23 февраля, во вторник, с 6.30 до 11.00 в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, будет перекрыто движение по улице Павленко», – уточнили в администрации.

Кроме того, движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Александра Невского до парка им. Гагарина.

В указанный период на данном участке будет запрещена парковка транспортных средств, также организовано дежурство машины-эвакуатора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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