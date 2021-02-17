Происшествия
В Севастополе местный «отелло» оторвался на машине бывшей
В Севастополе правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в порче имущества своей бывшей возлюбленной.
Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.
Как выяснили сотрудники полиции, мужчина подшофе решил навестить свою бывшую сожительницу. Встреча прошла неприятно бурно: парочка поссорилась из-за денег, после чего мужчину выставили вон.
«Во дворе мужчина заметил автомобиль экс-возлюбленной и у него возник преступный умысел. Он тайком повредил пассажирскую дверь транспортного средства и скрылся. Причиненный ущерб составил около 19 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.
Злоумышленника задержали сотрудники отдела полиции по Балаклавскому району, против мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Вспыльчивому мстителю теперь грозит до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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