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Происшествия

В Севастополе местный «отелло» оторвался на машине бывшей

В Севастополе правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в порче имущества своей бывшей возлюбленной.

Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина подшофе решил навестить свою бывшую сожительницу. Встреча прошла неприятно бурно: парочка поссорилась из-за денег, после чего мужчину выставили вон.

«Во дворе мужчина заметил автомобиль экс-возлюбленной и у него возник преступный умысел. Он тайком повредил пассажирскую дверь транспортного средства и скрылся. Причиненный ущерб составил около 19 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.

Злоумышленника задержали сотрудники отдела полиции по Балаклавскому району, против мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Вспыльчивому мстителю теперь грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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