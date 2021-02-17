В морозном Крыму появилась исчезающая достопримечательность

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Завораживающее зрелище пока еще доступно на ЮБК.

В Крыму морозы сковали ледяными глыбами водопад Учан-Су, но сквозь корку льда уже пробиваются ручьи, а с приходом потепления «хрустальный» шарм самого высокого водопада полуострова улетучится. Завораживающие кадры опубликовали в социальной сети очевидцы.

«Водопад Учан-Су! Безумно красиво», — отмечает автор видеоролика.

Пользователи пишут восторженные отзывы и отмечают, что в зимнем «ледопаде» есть свое волшебство.

Однако уже скоро в Крыму потеплеет, и от волшебства не останется и следа.

Напомним, Учан-Су — самый высокий водопад на полуострове. Он располагается на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы, высота водопада составляет 98,5 метра. С 1947 года Учан-Су является заповедным водопадом, а с 1973 года входит в состав Ялтинского горно-лесного заповедника.

С 1 февраля ФГБУ «Заповедный Крым», объединяющее Ялтинский горно-лесной, Казантипский, Опукский природные заповедники и Лебяжьи острова, ввело оплату за проход по своим территориям. Правда, туристы с крымской пропиской и льготники могут гулять здесь по-прежнему свободно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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