Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -4
море +10

Общество

В морозном Крыму появилась исчезающая достопримечательность

В морозном Крыму появилась исчезающая достопримечательность

фото © Новости Крыма

Завораживающее зрелище пока еще доступно на ЮБК.

В Крыму морозы сковали ледяными глыбами водопад Учан-Су, но сквозь корку льда уже пробиваются ручьи, а с приходом потепления «хрустальный» шарм самого высокого водопада полуострова улетучится. Завораживающие кадры опубликовали в социальной сети очевидцы.

«Водопад Учан-Су! Безумно красиво», — отмечает автор видеоролика.

Пользователи пишут восторженные отзывы и отмечают, что в зимнем «ледопаде» есть свое волшебство.

Однако уже скоро в Крыму потеплеет, и от волшебства не останется и следа.

Напомним, Учан-Су — самый высокий водопад на полуострове. Он располагается на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы, высота водопада составляет 98,5 метра. С 1947 года Учан-Су является заповедным водопадом, а с 1973 года входит в состав Ялтинского горно-лесного заповедника.

С 1 февраля ФГБУ «Заповедный Крым», объединяющее Ялтинский горно-лесной, Казантипский, Опукский природные заповедники и Лебяжьи острова, ввело оплату за проход по своим территориям. Правда, туристы с крымской пропиской и льготники могут гулять здесь по-прежнему свободно.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 16 февраля. Сегодня, 16 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Из-за снегопада крымчане пересели на коней. Всадники перегнали все проезжающие мимо автомобили.

Какой сегодня праздник 15 февраля. Сегодня, 15 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 14 февраля. Сегодня, 14 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Снова метель и гололед: МЧС предупреждает об идущем на Крым шторме

Снова метель и гололед: МЧС предупреждает об идущем на Крым шторме

В ближайшие трое суток в Крыму прогнозируют ухудшение погоды, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Общество
В морозном Крыму появилась исчезающая достопримечательность

В морозном Крыму появилась исчезающая достопримечательность

Завораживающее зрелище пока еще доступно на ЮБК.

Власть
Украина планируют вернуть Крым и Донбасс уже в начале лета

Украина планируют вернуть Крым и Донбасс уже в начале лета

В Украине заговорили о возвращении Крыма и Донбасса уже в начале лета текущего года.

Коронавирус в Крыму
Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса

Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса

Властей Крыма тревожит факт того, что существенный процент летальных случаев приходится на граждан младше 65 лет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации