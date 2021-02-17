Общество
В морозном Крыму появилась исчезающая достопримечательность
фото © Новости Крыма
Завораживающее зрелище пока еще доступно на ЮБК.
В Крыму морозы сковали ледяными глыбами водопад Учан-Су, но сквозь корку льда уже пробиваются ручьи, а с приходом потепления «хрустальный» шарм самого высокого водопада полуострова улетучится. Завораживающие кадры опубликовали в социальной сети очевидцы.
«Водопад Учан-Су! Безумно красиво», — отмечает автор видеоролика.
Пользователи пишут восторженные отзывы и отмечают, что в зимнем «ледопаде» есть свое волшебство.
Однако уже скоро в Крыму потеплеет, и от волшебства не останется и следа.
Напомним, Учан-Су — самый высокий водопад на полуострове. Он располагается на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы, высота водопада составляет 98,5 метра. С 1947 года Учан-Су является заповедным водопадом, а с 1973 года входит в состав Ялтинского горно-лесного заповедника.
С 1 февраля ФГБУ «Заповедный Крым», объединяющее Ялтинский горно-лесной, Казантипский, Опукский природные заповедники и Лебяжьи острова, ввело оплату за проход по своим территориям. Правда, туристы с крымской пропиской и льготники могут гулять здесь по-прежнему свободно.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 16 февраля. Сегодня, 16 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Из-за снегопада крымчане пересели на коней. Всадники перегнали все проезжающие мимо автомобили.
Какой сегодня праздник 15 февраля. Сегодня, 15 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 14 февраля. Сегодня, 14 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Снова метель и гололед: МЧС предупреждает об идущем на Крым шторме
В ближайшие трое суток в Крыму прогнозируют ухудшение погоды, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В морозном Крыму появилась исчезающая достопримечательность
Завораживающее зрелище пока еще доступно на ЮБК.
Украина планируют вернуть Крым и Донбасс уже в начале лета
В Украине заговорили о возвращении Крыма и Донбасса уже в начале лета текущего года.
Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля
В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.
13 февраля
Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса
Властей Крыма тревожит факт того, что существенный процент летальных случаев приходится на граждан младше 65 лет.