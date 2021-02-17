В Крыму с начала года родилось 4000 ягнят

Приплод в 50 тысяч овец ожидают в Крыму в 2021 году.

С начала года уже родилось около 4 тысяч ягнят, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«За 2020 год принесли потомство порядка 44 тысяч овец. Сейчас период окота овец только начинается. Уже родилось более 9% ягнят от предполагаемого приплода животных в 2021 году. Приблизительно через месяц процесс перейдет в более интенсивную фазу. Сохранность ягнят высокая, маточное поголовье находится в хорошем состоянии», – цитирует Рюмшина пресс-служба министерства сельского хозяйства Крыма.

Вице-премьер уточнил, что приплод ягнят уже получен на предприятиях в девяти районах Крыма. Рюмшин подчеркнул, что увеличению поголовья овец в прошлом году поспособствовала существенная государственная поддержка предприятий.

«Овцеводческим и козоводческим предприятиям оказана помощь в размере более 37 миллионов рублей. Из них более 15 миллионов рублей субсидии было выплачено племенным организациям. Таким образом у сельхозтоваропроизводителей есть возможность успешно развивать свои хозяйства», – резюмировал глава минсельхоза Крыма.

В этом году на крымских предприятиях ожидается приплод в 50 тысяч овец, что почти на 6 тысяч больше показателей прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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