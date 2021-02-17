В Крыму пообещали разрешить проводить свадьбы и корпоративы

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Снижение заболеваемости COVID-19 в Крыму позволяет снять большую часть ограничений с 1 марта, однако некоторые меры будут действовать после указанной даты.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.

«Тенденция к снижению заболеваемости сохраняется на протяжении последних четырех недель, она стабильная. Мы сможем снять последние ограничения с 1 марта, за отдельным исключением. Останутся такие ограничения, как проведение массовых мероприятий, а также заполняемость заведений общепита не более 50%. Загрузка театров и кинотеатров, возможно, будет увеличена до 75%», – сказала глава ведомства.

По словам Пеньковской, при сохранении существующей тенденции с 1 марта будут сняты запреты на проведение свадеб, банкетов и других подобных мероприятий.

«В дальнейшем от крымчан зависит, насколько быстро оставшиеся ограничения будут сниматься. Пока о коллективном иммунитете до середины марта мы говорить не сможем, поэтому по-прежнему будет действовать требование социального дистанцирования и масочный режим. В марте и, скорее всего, в апреле они будут сохраняться», – добавила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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