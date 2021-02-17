В Крыму пообещали разрешить проводить свадьбы и корпоративы

Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки ● Кинотеатры и театры в Севастополе разрешили заполнять наполовину ● В Крыму вакцину «Спутник» вкололи гражданину США
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Снижение заболеваемости COVID-19 в Крыму позволяет снять большую часть ограничений с 1 марта, однако некоторые меры будут действовать после указанной даты.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.
«Тенденция к снижению заболеваемости сохраняется на протяжении последних четырех недель, она стабильная. Мы сможем снять последние ограничения с 1 марта, за отдельным исключением. Останутся такие ограничения, как проведение массовых мероприятий, а также заполняемость заведений общепита не более 50%. Загрузка театров и кинотеатров, возможно, будет увеличена до 75%», – сказала глава ведомства.
По словам Пеньковской, при сохранении существующей тенденции с 1 марта будут сняты запреты на проведение свадеб, банкетов и других подобных мероприятий.
«В дальнейшем от крымчан зависит, насколько быстро оставшиеся ограничения будут сниматься. Пока о коллективном иммунитете до середины марта мы говорить не сможем, поэтому по-прежнему будет действовать требование социального дистанцирования и масочный режим. В марте и, скорее всего, в апреле они будут сохраняться», – добавила она.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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