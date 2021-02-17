Власть
В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя
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Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Сегодня глава администрации города Симферополя Елена Степановна Проценко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей», – написал руководитель региона в Facebook.
Аксенов заверил, что отставка руководства администрации никак не отразится на функционировании городского хозяйства.
«Все службы работают в штатном режиме. Все обязательства городских властей будут выполнены», – отметил глава республики.
Он добавил, что исполнять обязанности главы администрации на время проведения необходимых процедур будет вице-мэр Валентин Демидов.
Елена Проценко возглавила администрацию Симферополя в октябре 2019 года, сменив на этом посту Наталью Маленко.
Валентин Демидов был назначен на должность заместителя главы администрации Симферополя в сентябре 2020 года. До этого он работал директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. В 2015-2016 годах Демидов занимал пост министра экономического развития Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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