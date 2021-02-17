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В Крыму к борьбе с нелегальной застройкой решили привлечь «тяжелую артиллерию»
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В Крыму объявлен очередной масштабный «поход» на нелегальную застройку: на этот раз на помощь призвали генпрокуратуру, МВД и ФСБ России.
«Прошу вас поддержать нас в части приведения в чувства отдельных застройщиков и должностных лиц, – обратился сегодня глава РК Сергей Аксенов к заместителю генерального прокурора России Андрею Кикотю на заседании коллегии крымской прокуратуры. – Я знаю, что у вас есть наработанная практика, генеральный прокурор эту практику всегда поддерживает. Есть желание провести ревизию всех решений без исключения. С точки зрения градостроительных норм и налогообложения. Нужно открыть информацию по всем застройщикам.
По словам Аксенова, чуть ли не весь ЮБК застроен по серым схемам, основанным на решениях, принятых в украинский период. Например, под заявленный объект в 20 квадратных метров выделяли 6 гектаров земли. Учредитель компании, получившей землю, продает ее себе как физическому лицу. Потом назначение участка волшебным образом меняется с рекреационного на среднеэтажную и малоэтажную застройку. Потом квартиры выставляются на продажу по цене от 200 до 350 тысяч рублей за квадратный метр. «Ялта и Республика Крым с точки зрения налогов получают ноль», – заявил Аксенов, признав, что долгое время с нелегальной застройкой, по сути, никто не разбирался: «Движение в этом направлении по объективным и субъективным причинам, к сожалению, было слабым».
Представители генпрокуратуры пообещали сформировать специальную группу, которая уже в марте займется вопросами нелегальной застройки в Крыму.
Аксенов, в свою очередь, обещал проверить администрации городов и районов, в которых будут обнаружены нелегальные объекты.
Напомним, войну самовольно возведенным заданиям глава Крыма Сергей Аксенов объявил несколько лет назад: до 31 августа 2016 года предполагалось составить полный список незаконных построек и уже с 1 сентября начать их снос. Но процесс пустили на самотек. В итоге весной 2017 года на сайте республиканского правительства в 2017 году появился «перечень объектов капитального строительства, строительство которых запрещено до проверки разрешительной и технической документации по строительству данных объектов, необходимых правоустанавливающих документов Архитектурноградостроительным советом Республики Крым». Изменения в него обещали вносить по мере выявления или устранения нарушений. Но, похоже, что последний раз обновлялся документ в октябре все того же 2017-го. По крайне мере, на официальном портале республиканского правительства опубликована именно эта версия, в которую внесено всего 98 объектов.
В феврале 2017 года глава Минстроя РК Сергей Кононов предлагал провести тотальный мониторинг разрешительных документов, выданных до 2015 года, заключить с действующими застройщиками инвестиционные договоры, в которых была бы учтена ценность предоставленных под застройку участков, определить, какая нагрузка ляжет на инженерные сети, за чей счет они будут сделаны, как будут организованы парковки. И начать работу он предлагал с Приморского парка Ялты.
Но в официальном перечне ни одного объекта, возведенного в Приморском парке, нет. А, например, в Алуште в этот список внесли всего две перестроенный квартиры, хотя в декабре 2016 года заявлялось, что только в прибрежной зоне в Профессорском уголке выявлено 24 объекта, подлежащих сносу.
Год назад глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что местные власти имеют все рычаги для недопущения незаконной застройки, но не контролируют этот процесс. И сообщил, что республиканское правительство разрабатывает инициативу, которая предусматривает для владельцев и руководителей компаний, ведущих незаконную застройку, уголовную ответственность и возмещение нанесенного ущерба, если на снос придется потратить бюджетные деньги. Но процесс опять заглох.
В январе текущего года Аксенов вновь вернулся к данному вопросу, поручив в течение года создать полный реестр самозахваченных территорий и незаконных построек – как жилых (включая надстроенные гаражи), так и нежилых.
В первую очередь, речь идет о курортных территориях и особого охраняемых зонах. Владельцам попавших в список объектов, по всей видимости, придется либо легализовать свое имущество (не относится к ООПТ), либо снести их.
В тексте использованы материалы: Новый день
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