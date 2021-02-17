Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе вытеснил грипп ● COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек ● Четыре человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму пообещали разрешить проводить свадьбы и корпоративы ● Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса
В Крыму готовы прививать от COVID-19 до 200 тысяч человек в месяц
Мощностей в Крыму хватает, чтобы прививать от коронавируса до 200 тысяч человек в месяц.
Об этом сегодня на совещании по противодействию COVID-19 заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Наши мощности и возможности по вакцинации – около двухсот тысяч человек в месяц, по идее, мы имеем возможность привить», – сказал он.
В ближайшее время в Крыму ожидают поставку еще одной крупной партии вакцины. «Мы дополнительно получим 30 тысяч доз вакцины буквально в ближайшее время. Я вчера дозвонился до Дениса Валентиновича Мантурова (министра промышленности и торговли РФ), нам будет оказана помощь – дополнительная партия. Завтра-послезавтра скажут, какой еще объем мы сможем получить», – добавил Аксенов.
Вакцинация медперсонала от коронавируса началась в Крыму 15 декабря 2020 года. О начале массовой вакцинации минздрав республики заявил 18 января. До конца зимы в Крым поступит 84 тысячи доз вакцины, к концу года минздрав планирует привить 60% крымчан.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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