В Крымских горах спасатели вытащили из снега два авто

Сотрудники «Крым-СПАС» минувшей ночью вытащили из снежного заноса на плато Караби-яйла два автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сигнал о том, что в Крымских горах застряли машины, поступил почти в два часа ночи. Сообщалось, что в автомобилях находились пять человек.

«Из-за погодных условий и темноты поисково-спасательные работы были сильно осложнены. Только с помощью данных геолокационного оборудования удалось найти автомобили, которые обнаружили в снежном заносе в районе села Пчелиное Белогорского района», - говорится в сообщении.

С помощью такелажного оборудования машины вытащили из заноса, а после сопроводили до безопасного места. В медицинской помощи водители и пассажиры авто не нуждались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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