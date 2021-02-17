Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -4
море +10

Происшествия

В Крымских горах спасатели вытащили из снега два авто

11:28 среда, 17 февраля 2021

Сотрудники «Крым-СПАС» минувшей ночью вытащили из снежного заноса на плато Караби-яйла два автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сигнал о том, что в Крымских горах застряли машины, поступил почти в два часа ночи. Сообщалось, что в автомобилях находились пять человек.

«Из-за погодных условий и темноты поисково-спасательные работы были сильно осложнены. Только с помощью данных геолокационного оборудования удалось найти автомобили, которые обнаружили в снежном заносе в районе села Пчелиное Белогорского района», - говорится в сообщении.

С помощью такелажного оборудования машины вытащили из заноса, а после сопроводили до безопасного места. В медицинской помощи водители и пассажиры авто не нуждались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крупном пожаре под Симферополем спасли двух человек. В пригороде Симферополя на пожаре в частном доме спасли двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

В Крыму женщина упала в смотровую яму и перестала чувствовать ноги. В Симферополе спасателям пришлось вытаскивать женщину из двухметровой смотровой ямы, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Жительницу Севастополя душили на остановке. Нападавший забрал сумку с деньгами и документами.

В Крымских горах внедорожники попал в снежный плен. Крымским спасателям поступила информация о том, что на Долгоруковской яйле водитель автомобиля «Toyota» съехал в овраг и не может продолжать движение.

Общество
Снова метель и гололед: МЧС предупреждает об идущем на Крым шторме

Снова метель и гололед: МЧС предупреждает об идущем на Крым шторме

В ближайшие трое суток в Крыму прогнозируют ухудшение погоды, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Общество
В морозном Крыму появилась исчезающая достопримечательность

В морозном Крыму появилась исчезающая достопримечательность

Завораживающее зрелище пока еще доступно на ЮБК.

Власть
Украина планируют вернуть Крым и Донбасс уже в начале лета

Украина планируют вернуть Крым и Донбасс уже в начале лета

В Украине заговорили о возвращении Крыма и Донбасса уже в начале лета текущего года.

Коронавирус в Крыму
Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса

Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса

Властей Крыма тревожит факт того, что существенный процент летальных случаев приходится на граждан младше 65 лет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации