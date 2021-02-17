В Керчи городское кладбище утопает в мусоре

На городском кладбище в Керчи образовались горы мусора высотой в человеческий рост.

В мусоре утопают как центральные аллеи, так и внутренние секторы, пройти по которым можно лишь по узким тропинкам.

На территории кладбища – кучи обрезанных веток деревьев и кустарников, остатки живых и искусственных цветов, пластиковых емкостей для воды, венков, полиэтиленовых пакетов.

Несмотря на жалобы керчан, в том числе и в местных СМИ, городская администрация Керчи публично не комментирует ситуацию с уборкой территории и благоустройством кладбищ в 2021 году.

В 2020 году глава администрации Керчи Сергей Бороздин утверждал, что на реконструкцию воинского кладбища, расположенного на территории городского, будет выделено 16 миллионов рублей.

Согласно правилам благоустройства Керчи, содержание общественных кладбищ осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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