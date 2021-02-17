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Власть

В ФСБ заявили, что задержали в Крыму «планировавших теракты исламистов»

09:12 среда, 17 февраля 2021
В ФСБ заявили, что задержали в Крыму «планировавших теракты исламистов»

фото © legal.report

Сотрудники ФСБ задержали в южных регионах России, а также в Крыму, 19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.

«В феврале 2021 года в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа», – говорится в сообщении.

Экстремисты входят в запрещенную в России организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра».

По информации ФСБ, «в ходе обысков обнаружен тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, в том числе «пояс смертника» с поражающими элементами».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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