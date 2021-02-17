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Власть

В этом году в Симферополе срубят минимум 141 дерево

В крымской столице на 2021 год получено разрешение на снос 141 дерева.

Такие данные содержатся в реестре разрешений на снос и обрезку зеленых насаждений, опубликованном на официальном сайте городской администрации. Санитарная и формирующая обрезки запланированы на 67 деревьях.

Самая масштабная вырубка ожидается на бульваре им. Ленина в одноименном сквере, здесь планируют срубить 30 деревьев. В районе школы №38 срубят 12 деревьев, по улице Радищева, 75 – 16 деревьев, по улице Генерала Васильева, 43 – 22 зеленых насаждения.

Наиболее значительная санитарная обрезка ожидается по улице Севастопольской, 35. Здесь обрезке подлежат 38 деревьев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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