Власть
В этом году в Симферополе срубят минимум 141 дерево
В крымской столице на 2021 год получено разрешение на снос 141 дерева.
Такие данные содержатся в реестре разрешений на снос и обрезку зеленых насаждений, опубликованном на официальном сайте городской администрации. Санитарная и формирующая обрезки запланированы на 67 деревьях.
Самая масштабная вырубка ожидается на бульваре им. Ленина в одноименном сквере, здесь планируют срубить 30 деревьев. В районе школы №38 срубят 12 деревьев, по улице Радищева, 75 – 16 деревьев, по улице Генерала Васильева, 43 – 22 зеленых насаждения.
Наиболее значительная санитарная обрезка ожидается по улице Севастопольской, 35. Здесь обрезке подлежат 38 деревьев.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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