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Происшествия

В Алуште поймали «черного дровосека»

В Алуште полицейские привлекли к ответственности местного жителя за незаконную вырубку деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Правоохранители задержали 38-летнего горожанина, который совершал незаконную вырубку дуба и граба в горах на протяжении полугода.

«На территории Алуштинского участкового лесничества территориального отдела ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» злоумышленник уничтожил около семидесяти деревьев. Восстановить вырубленные участки леса и вырастить новые деревья возможно будет только через десять лет. Общая сумма ущерба составила свыше полумиллиона рублей», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, наказание по которому может составить до семи лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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