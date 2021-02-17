Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки ● Кинотеатры и театры в Севастополе разрешили заполнять наполовину ● В Крыму вакцину «Спутник» вкололи гражданину США ● COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались ● В Севастополе возьмут под наблюдение всех пожилых пациентов с COVID
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
фото © Новости Крыма
За 16 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 124 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследован 4128 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 144 человека, выздоровевших за весь период – 30 262 человека.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму вакцину «Спутник» вкололи гражданину США. В Евпатории, в пункте вакцинации в детской больнице от коронавируса препаратом «Спутник V» привился гражданин США Брюс Уотс Бевен, муж известного российского археолога Татьяны Смекаловой.
COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.
В Севастополе возьмут под наблюдение всех пожилых пациентов с COVID. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил взять на особый контроль госпитализацию и лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в возрасте 65 лет и старше.
Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
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