Суды штрафуют крымчан, не сдающих ковид-тесты

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За неделю в Крыму передали в суды протоколы на 14 крымчан, которые пересекли границу и не сдали тест на COVID-19.

Об этом на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«За последнюю неделю за нарушение режима пересечения государственной границы в части непроведения в сроки обследования на новую коронавирусной инфекцию передано 14 протоколов в суды на рассмотрение об административной отвесности», — сообщила Пеньковская.

Руководитель МУ Роспотребнадзора уточнила, что по результатам рассмотрения ранее переданных материалов было «принято 5 решений суда, средняя сумма штрафа составила 25 тысяч».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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