Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму готовы прививать от COVID-19 до 200 тысяч человек в месяц ● Коронавирус в Севастополе вытеснил грипп ● COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек ● Четыре человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму пообещали разрешить проводить свадьбы и корпоративы
Суды штрафуют крымчан, не сдающих ковид-тесты
фото © vk.com/aksenovrk
За неделю в Крыму передали в суды протоколы на 14 крымчан, которые пересекли границу и не сдали тест на COVID-19.
Об этом на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«За последнюю неделю за нарушение режима пересечения государственной границы в части непроведения в сроки обследования на новую коронавирусной инфекцию передано 14 протоколов в суды на рассмотрение об административной отвесности», — сообщила Пеньковская.
Руководитель МУ Роспотребнадзора уточнила, что по результатам рассмотрения ранее переданных материалов было «принято 5 решений суда, средняя сумма штрафа составила 25 тысяч».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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