Снова метель и гололед: МЧС предупреждает об идущем на Крым шторме

фото © sitv.ru

В ближайшие трое суток в Крыму прогнозируют ухудшение погоды, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным крымских синоптиков, в связи с выходом южного циклона днем и до конца суток 18 февраля, 19 февраля в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки туман, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.

Как сообщалось, в субботу в результате сильных осадков в Крыму толщина снежного покрова местами превысила 25 сантиметров. По словам руководителя крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, в последний раз такая погода в середине февраля была на полуострове в 1985 году.

Самое большое количество снега выпало в селе Почтовое Бахчисарайского района – 31 см, в столице Крыма – 27 см, на Ангарском перевале 16 см, на Ай-Петри – 13 см. Тогда синоптик уточнила, что низкие температуры сохранятся в регионе до конца недели.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 16 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 16 февраля.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 15 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 15 февраля.

В Симферополе за два дня выпало две трети месячной нормы осадков. Две трети месячной нормы осадков в виде снега выпало в Симферополе за прошедший в пятницу и субботу снегопад.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 14 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 14 февраля.