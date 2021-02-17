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Власть

Симферополь оказался на грани банкротства

Симферополь оказался на грани банкротства

фото © travelcrimea.com

В 2021 году завершается договор лизинга на автобусы, заплатить за которые нужно более 300 миллионов рублей.

Крымская столица находится на грани банкротства. В 2021 году завершается договор лизинга на автобусы, приобретенные для МУП «Горавтотранс». Заплатить придется более 300 миллионов рублей, которых у глубоко дотационного города просто нет.

Глава республики Сергей Аксенов, поручавший решить проблему с транспортом покупкой новых автобусов для перевозчика, вмешиваться в ситуацию не торопится. При этом более половины транспортных средств стоят в поломанном виде, их не ремонтируют, потому что на это нет денег, пишет телеграмм-канал «ЧКХ». Также нет средств на выплату зарплат водителям. При этом не забывают плодить все новые и новые поручения, такие, как очередная реконструкция Гагаринского парка, на которую из городского бюджета нужно потратить более 30 миллионов рублей.

Каким образом собираются исправлять ситуацию можно предположить: за счет урезания расходов на строительство, капремонты и путем распродажи земель и недвижимости.

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