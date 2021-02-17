Сезон «на удачу». Что ждет в Крыму туристов в 2021 году

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Крымские власти готовятся к курортному сезону. Чиновники обещают ряд нововведений, которые затронут как туристов, так и жителей полуострова.

Второй год подряд принимать туристов на полуострове будут в условиях пандемии коронавируса. В министерстве курортов и туризма Крыма утверждают, что планируют вакцинировать в этом году российской вакциной от коронавируса почти пять тысяч сотрудников отелей, санаториев и других объектов курортной сферы.

В то же время, для этих работников и отдыхающих сохранят масочный режим, обязательства по соблюдению социальной дистанции и дезинфекции. Но несмотря на ограничения, чиновники надеются на удачный сезон.

«Этот год должен быть лучше (по сравнению с 2020 годом). Мы понимаем все вызовы, которые есть. У нас стоит вопрос кадрового голода (в туристической сфере) и ценообразования. Мы их будем решать. Но в общем и целом, к вызовам мы готовы. Работаем на результат. Работы много, но сезон должен быть очень удачным», – заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на заседании крымского правительства 16 февраля.

Волченко анонсировал ряд изменений, которые коснутся в новом сезоне как отдыхающих, так и жителей полуострова.

Крымские власти рассчитывают в этом году максимально легализовать курортный бизнес: от владельцев частных пансионатов до продавцов кукурузы на пляжах. Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился легализовать всю пляжную торговлю.

«По жалобам прошлого года понятно, где у нас узкие места, которые влияют на прохождение курортного сезона. Если незаконные аттракционы и торговля кукурузой – я не против, но пусть получат соответствующие разрешения. В процентном соотношении до 50% торговали и других услуг на пляжах было у нас в «тени», к сожалению. Мы налогов с этого не получаем никаких, и это вопросы безопасности», ‒ заявил Аксенов на заседании правительства Крыма 16 февраля.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко добавил, что легализация и надзор со стороны профильных ведомств ожидают «самоходные машины и другие виды техники», а также аттракционы на пляжах.

Ответственность за легализацию пляжных аттракционов, маломерных судов и несанкционированную торговлю чиновники хотят возложить на арендаторов пляжей. В случае выявления нарушений, намерены расторгать договоры о пользовании пляжей «сразу, без выяснений».

С инициативами о легализации курортного бизнеса крымские власти выступали неоднократно. Но этот процесс затянулся на годы из-за проблем с учетом «теневого» турбизнеса и сложностями реального влияния на него.

Новые подходы ожидаются в Крыму в организации досуга крымчан и отдыхающих. В этом курортном сезоне им запретят выходить на набережные и пешеходные зоны с гироскутерами и другой техникой. Для этого разработают соответствующие нормативно-правовые акты.

«Предусмотрены мероприятия, направленные на ограничение движения мотороллеров, мопедов, самокатов, гироскутеров и другой подобной техники на набережных и пешеходных зонах, так как это является причиной жалоб со стороны жителей и гостей Крыма», ‒ пояснил Вадим Волченко.

В предстоящем курортом сезоне, по словам Вадима Волченко, ожидается легализация туристической деятельности маломерных судов.

«С этого года полностью ликвидируется понятие сезонных баз-стоянок маломерного флота. Вводится понятие пунктов проката, количество которых зафиксировано в дислокации. Каждый водный мотоцикл, катер или другое средство должны быть приписаны круглогодично к базе-стоянке, а мониторинг со стороны муниципального контроля, МЧС и Ространснадзора позволит мгновенно выявлять нелегально работающие маломерные суда и обеспечивать их транспортирование на штрафстоянки», ‒ утверждает он.

Ранее крымские власти грозили конфискацией владельцам нелегальных маломерных судов: «Мы сегодня видим полный бардак. Все службы признаются в своем бессилии. Мы настаиваем на конфискации: заберем у всех, у кого нет документов, и на этом все закончится», ‒ заявлял Сергей Аксенов летом 2019 года.

Но проблема остается актуальной до сих пор.

Острый дефицит воды в Крыму тоже внесет свои коррективы в организацию курортного сезона. Санаторно-курортным учреждениям поручено обеспечить трехдневный запас воды для хозяйственно-бытовых нужд, сообщил Вадим Волченко.

«Все работающие средства размещения уже имеют такой запас», – утверждает он.

Засуха, которая началась в Крыму в прошлом году, коснулась, в том числе, и курортных регионов. Из-за этого с декабря водоснабжение ограничено в Ялте. А с 15 февраля графики подачи воды ввели в семи южнобережных поселках. Почасовую подачу воды анонсируют с 17 февраля в Алуште.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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