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Власть

Севастопольский политик оштрафован за ДТП с мотоциклом

Вину Иван Ермаков не признал, но штраф оплатил.

Севастопольский политик и общественный деятель Иван Ермаков был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем незначительный вред здоровью, и оштрафован в административном порядке. Такое решение вынес состоявшийся 15 февраля суд.

Напомним, 4 ноября 2020 года на улице Хрусталева в Севастополе мотоциклист столкнулся с машиной Ивана Ермакова, в результате чего обладатель двухколесного транспортного средства получил легкие травмы.

Иван Ермаков подчеркнул, что вины не признает и обладает достаточной к тому фактологической базой, но решил вердикт суда не оспаривать.

«Я не признаю вину в ДТП. Но молодому человеку долго жить, стоит определенных финансов ремонт и так далее. Суд назначил штраф 2500 рублей», – отметил Иван Ермаков.

Ермаков был признан виновным в нарушении статьи 12.24 КоАП РФ. «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Политик отметил, что представил суду фотографии, свидетельствующие о нарушениях ПДД со стороны пострадавшего.

«Больше 3 метров было свободно. Я настаивать не стал, это для него будет наука на всю жизнь», – подытожил Иван Ермаков.

В тексте использованы материалы: Форпост

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