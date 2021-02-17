Происшествия
Севастополец подозревается в получении лишних денег от государства
Получал зарплату и одновременно – пособие по уходу за ребенком. В такой истории, предусмотренной Уголовным кодексом, подозревается севастопольский таксист.
Как сообщила пресс-служба полиции, 53-летний мужчина стоит на учете в департаменте труда и соцзащиты и получает пособие по уходу за ребенком.
Участковый же обнаружил, что предоставленные сведения недостоверны.
«Ребенок на самом деле находился за пределами города, а сам мужчина работал водителем в одной из служб такси и получал заработную плату», – говорится в сообщении.
Таким образом отец ребенка получил около 82 тысяч рублей и теперь подозревается в мошенничестве при получении выплат. Он задержан участковыми уполномоченными полиции.
«За попытку улучшить свое материальное положение обманным путем местному жителю грозит арест на срок до 4 месяцев», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Форпост
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