Севастополец подозревается в получении лишних денег от государства

Получал зарплату и одновременно – пособие по уходу за ребенком. В такой истории, предусмотренной Уголовным кодексом, подозревается севастопольский таксист.

Как сообщила пресс-служба полиции, 53-летний мужчина стоит на учете в департаменте труда и соцзащиты и получает пособие по уходу за ребенком.

Участковый же обнаружил, что предоставленные сведения недостоверны.

«Ребенок на самом деле находился за пределами города, а сам мужчина работал водителем в одной из служб такси и получал заработную плату», – говорится в сообщении.

Таким образом отец ребенка получил около 82 тысяч рублей и теперь подозревается в мошенничестве при получении выплат. Он задержан участковыми уполномоченными полиции.

«За попытку улучшить свое материальное положение обманным путем местному жителю грозит арест на срок до 4 месяцев», – говорится в сообщении.

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