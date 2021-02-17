«Сама решила»: Проценко рассказа про свой уход с поста мэра Симферополя

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Глава администрации Симферополя Елена Проценко, об отставке которой стало известно в среду, прокомментировала свое решение уйти с должности.

Она напомнила, что написала заявление об увольнении по собственному желанию и поблагодарила жителей крымской столицы за «доверие, активность, конструктивную критику и поддержку».

«Вы всегда были со мной на связи: писали о городских и личных проблемах, держали в курсе процесса разрешения спорных ситуаций, предлагали свои идеи для улучшения жизни в нашем городе, благодарили за проделанную работу и оставляли теплые пожелания. Мне было важно каждое письмо и обращение, ценно каждое мнение!», - написала Проценко в Facebook.

Мэр также выразила благодарность за работу своей команде. В заключение Проценко пожелала Симферополю процветания, а горожанам – комфортной жизни в городе.

«Скоро весна, время цветения, тепла и обновления для каждого из нас!», - лирически подчеркнула сити-менеджер.

Ранее об отставке главы администрации Симферополя сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Тогда он сообщил, что исполнять обязанности главы администрации на время проведения необходимых процедур будет вице-мэр Валентин Демидов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя. Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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