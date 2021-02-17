Российский перевозчик сообщил о запуске в Крым 10 поездов на майские праздники

Российский перевозчик «Гранд-Сервис-Эксперс» сообщает, что в начале февраля открыл продажи на поезда в Крым на период майских праздников.

Поезд «Таврия» будет ходить по 10 направлениям.

Как сказано в сообщении перевозчика, билеты можно купить по направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Евпаторию и Севастополь, а также из Астрахани, Смоленска, Перми, Омска и Кисловодска в Симферополь.

Указывается, что из Санкт-Петербурга в Севастополь поезда следуют через Чудово, Тверь, Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Джанкой, Сим-ферополь, Бахчисарай. Из Москвы в Симферополь и Евпаторию поезд следуют по аналогичной нитке движения поездов, поезд из Москвы в Севастополь также про-следует Краснодар.

Поезда из Ставрополья, Урала и Сибири будут проходить через крупные железнодорожные узлы страны – Тюмень, Екатеринбург, Казань, Уфу, Челябинск, Самару, Саратов, Пензу, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие населенные пункты.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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