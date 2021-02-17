Прогноз погоды в Крыму на среду 17 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 17 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (на дорогах гололедица.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами изморозь), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -10 до -4, ночью от -9 до -7 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 73 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -6 до -2, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 83 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северный 24 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 71 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до -2, ночью около -3 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 73 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -8 до -1, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 87 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -8 до -3, ночью от -7 до -6 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -10 до -3, ночью от -9 до -7 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 82 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -10 до -5, ночью от -10 до -9 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 80 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -9 до -5, ночью около -9 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 89 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 6, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 3, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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