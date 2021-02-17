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«Приписки либо обилетили»: администрацию Ялты заподозрили в коррупции
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Чиновников мэрии Ялты заподозрили в коррупции.
Ялта оказалось худшей в Крыму по соблюдению антиковидного санитарно-эпидемического режима. Нарушения обнаружены практически везде, за исключением образовательных учреждений.
В самой мэрии не соблюдается масочный режим – без масок все: и охранники на входе, и сотрудники администрации, и депутаты. Не проводятся термометрия и дезинфекция рук.
Не лучше обстоят дела и в других организациях: проверяющие из Симферополя за 1,5 часа проинспектировали 17 различных объектов и 9 обнаружили нарушения. При этом чиновники ялтинской мэрии отчитались, что сами за неделю провели 713 инспекций, но нарушения обнаружены только в 2 случаях. Это несоответствие и позволило заподозрить сотрудников ялтинской администрации не только в обмане, но и в коррупции.
«Либо это «приписки», либо «обилетили» всех предпринимателей», – прокомментировал ситуацию глава РК Сергей Аксенов. Будет ли по этому поводу организована служебная проверка, он не сказал.
В тексте использованы материалы: Новый день
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