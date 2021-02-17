Полиция Ялты провела спецоперацию по поимке похитителя самоката

Сотрудники ялтинской полиции по горячим следам задержали похитителя самоката, а средство передвижения вернули владельцу.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В отделение полиции курортной столицы от местного предпринимателя поступило заявление о краже самоката стоимостью больше 30 тысяч рублей. Не теряя ни минуты, полицейские приступили к расследованию инцидента и менее чем за сутки злоумышленник был установлен и задержан. Под подозрение попал 40-летний житель Ялты. Мужчина не стал отпираться и признал вину.

«Гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, увидел на улице самокат, который по всем признакам находился в свободном доступе. Тогда он вызвал такси и погрузил в него транспортное средство. Самокат оказался собственностью предприятия, оказывающего услуги аренды через приложение. Когда транспорт приводят в движение без оплаты, владельцу приходит уведомление», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечают в силовом ведомстве, противоправные действия задержанного подпадают под определение кражи. Теперь мужчине может грозить наказание в двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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