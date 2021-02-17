Происшествия
Полиция Ялты провела спецоперацию по поимке похитителя самоката
Сотрудники ялтинской полиции по горячим следам задержали похитителя самоката, а средство передвижения вернули владельцу.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В отделение полиции курортной столицы от местного предпринимателя поступило заявление о краже самоката стоимостью больше 30 тысяч рублей. Не теряя ни минуты, полицейские приступили к расследованию инцидента и менее чем за сутки злоумышленник был установлен и задержан. Под подозрение попал 40-летний житель Ялты. Мужчина не стал отпираться и признал вину.
«Гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, увидел на улице самокат, который по всем признакам находился в свободном доступе. Тогда он вызвал такси и погрузил в него транспортное средство. Самокат оказался собственностью предприятия, оказывающего услуги аренды через приложение. Когда транспорт приводят в движение без оплаты, владельцу приходит уведомление», — рассказали в пресс-службе.
Как отмечают в силовом ведомстве, противоправные действия задержанного подпадают под определение кражи. Теперь мужчине может грозить наказание в двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе рецидивист ограбил пассажира такси ради выпивки. Севастопольские полицейские задержали ранее судимого мужчину, который ограбил таксиста и потратил все деньги на алкоголь и развлечения.
Симферополец попытался на себе вынести брендовую одежду из магазина. 25-летний мужчина пытался вынести товар, предварительно сняв специальные антикражные датчики.
В Ялте поймали юридического мошенника. Правоохранители Ялте направили в суд уголовное дело о мошенничестве при оказании юридической помощи гражданам.
Квартиросъемщик похитил у хозяйки золото на 200 тысяч рублей. Мужчина, арендовавший жилье в селе Межводное Черноморского района, похитил из дома хозяйки золотые украшения на сумму 200 тысяч рублей.
В ФСБ заявили, что задержали в Крыму «планировавших теракты исламистов»
Сотрудники ФСБ задержали в южных регионах России, а также в Крыму, 19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе.
В Крыму пообещали разрешить проводить свадьбы и корпоративы
Снижение заболеваемости COVID-19 в Крыму позволяет снять большую часть ограничений с 1 марта, однако некоторые меры будут действовать после указанной даты.
Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса
Властей Крыма тревожит факт того, что существенный процент летальных случаев приходится на граждан младше 65 лет.
В Крыму отключились 16 подстанций: два села на резервных источниках
В Крыму из-за повторной аварии отключились 16 электроподстанций, питающих села Пионерское и Доброе под Симферополем.
17 часов назад
Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма
19 часов назад
Аксенов заинтересовался слепотой чиновников
16 часов назад
В Крыму к борьбе с нелегальной застройкой решили привлечь «тяжелую артиллерию»
В Крыму объявлен очередной масштабный «поход» на нелегальную застройку: на этот раз на помощь призвали генпрокуратуру, МВД и ФСБ России.