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Новый мэр Симферополя: кто он такой
фото © Совет министров РК
Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Исполнять обязанности сити-менеджера будет ее заместитель Валентин Демидов.
Демидов родился в 1976 году в Липецкой области. В 1998-2001 годах работал юрисконсультом городского отдела Пенсионного фонда Украины в Армянске (север Крыма), затем юристом-консультантом и начальником бюро правового обеспечения в предприятии «Крымский титан».
С апреля 2002 года по июнь 2007 года занимал должность секретаря Армянского городского совета. Дважды избирался депутатом Армянского горсовета.
В 2007 году избран городским головой (мэром) Армянска. С сентября 2014 года по июнь 2015 года – глава администрации Армянска.
В июне 2015 года Демидов возглавил Министерство экономического развития Крыма. На этом посту он проработал до декабря 2016 года.
В январе 2017 года занял пост директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя.В сентябре 2020 года назначен на должность заместителя главы администрации Симферополя.
Женат, имеет двух детей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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