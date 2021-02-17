Новый мэр Симферополя: кто он такой

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Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Исполнять обязанности сити-менеджера будет ее заместитель Валентин Демидов.

Демидов родился в 1976 году в Липецкой области. В 1998-2001 годах работал юрисконсультом городского отдела Пенсионного фонда Украины в Армянске (север Крыма), затем юристом-консультантом и начальником бюро правового обеспечения в предприятии «Крымский титан».

С апреля 2002 года по июнь 2007 года занимал должность секретаря Армянского городского совета. Дважды избирался депутатом Армянского горсовета.

В 2007 году избран городским головой (мэром) Армянска. С сентября 2014 года по июнь 2015 года – глава администрации Армянска.

В июне 2015 года Демидов возглавил Министерство экономического развития Крыма. На этом посту он проработал до декабря 2016 года.

В январе 2017 года занял пост директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя.В сентябре 2020 года назначен на должность заместителя главы администрации Симферополя.

Женат, имеет двух детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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