На выходных в Крыму будут ловить пьяных автомобилистов

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей в период с 19 по 24 февраля сотрудники Госавтоинспекции РК будут проводить комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Нетрезвый водитель».

Данные мероприятия направлены на профилактику и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения и недопущение дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями, находящимися в состоянии опьянения.

В эти дни будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения. Проверки будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где проводятся профилактические мероприятия. Время проведения мероприятий регионы будут определять самостоятельно, в зависимости от интенсивности движения транспорта.

В соответствии с законодательством, управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф 30 000 рублей. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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