Власть
На границе Крыма задержали «кабинет» стоматолога
фото © Крымская таможня
Сотрудники Крымской таможни на пункте пропуска «Армянск» изъяли машину со стоматологическим оборудованием, которое владелец пытался ввезти на территорию полуострова без декларации.
Об этом сообщил в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось в ходе проверки, крымчанин с паспортом РФ, пересекая границу, указал в таможенной декларации только свой автомобиль, но умолчал о медицинском грузе. По информации таможни, мужчина пытался провезти материалы и инструменты более 40 видов, включая имплантационные системы, фотополимерную лампу и ультразвуковой скалер.
«Учитывая, что по однородности и количеству ввозимое оборудование и материалы не относятся к товарам для личного пользования, и при их ввозе необходима уплата таможенных платежей, сотрудниками Крымской таможни товар изъят и направлен на экспертизу», - пояснили в пресс-службе.
В отношении недальновидного «стоматолога» в данный момент проводится административное расследование по статье о недекларировании товаров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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