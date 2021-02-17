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Власть

На границе Крыма задержали «кабинет» стоматолога

19:43 среда, 17 февраля 2021
На границе Крыма задержали «кабинет» стоматолога

фото © Крымская таможня

Сотрудники Крымской таможни на пункте пропуска «Армянск» изъяли машину со стоматологическим оборудованием, которое владелец пытался ввезти на территорию полуострова без декларации.

Об этом сообщил в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось в ходе проверки, крымчанин с паспортом РФ, пересекая границу, указал в таможенной декларации только свой автомобиль, но умолчал о медицинском грузе. По информации таможни, мужчина пытался провезти материалы и инструменты  более 40 видов, включая имплантационные системы, фотополимерную лампу и ультразвуковой скалер.

«Учитывая, что по однородности и количеству ввозимое оборудование и материалы не относятся к товарам для личного пользования, и при их ввозе необходима уплата таможенных платежей, сотрудниками Крымской таможни товар изъят и направлен на экспертизу», - пояснили в пресс-службе.

В отношении недальновидного «стоматолога» в данный момент проводится административное расследование по статье о недекларировании товаров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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