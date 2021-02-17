На границе Крыма задержали «кабинет» стоматолога

фото © Крымская таможня

Сотрудники Крымской таможни на пункте пропуска «Армянск» изъяли машину со стоматологическим оборудованием, которое владелец пытался ввезти на территорию полуострова без декларации.

Об этом сообщил в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось в ходе проверки, крымчанин с паспортом РФ, пересекая границу, указал в таможенной декларации только свой автомобиль, но умолчал о медицинском грузе. По информации таможни, мужчина пытался провезти материалы и инструменты более 40 видов, включая имплантационные системы, фотополимерную лампу и ультразвуковой скалер.

«Учитывая, что по однородности и количеству ввозимое оборудование и материалы не относятся к товарам для личного пользования, и при их ввозе необходима уплата таможенных платежей, сотрудниками Крымской таможни товар изъят и направлен на экспертизу», - пояснили в пресс-службе.

В отношении недальновидного «стоматолога» в данный момент проводится административное расследование по статье о недекларировании товаров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец подозревается в получении лишних денег от государства. Получал зарплату и одновременно – пособие по уходу за ребенком. В такой истории, предусмотренной Уголовным кодексом, подозревается севастопольский таксист.

Севастопольский политик оштрафован за ДТП с мотоциклом. Вину Иван Ермаков не признал, но штраф оплатил.

В ФСБ заявили, что задержали в Крыму «планировавших теракты исламистов». Сотрудники ФСБ задержали в южных регионах России, а также в Крыму, 19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе.

Появились новые требования для прохождения техосмотра авто. Водителям рассказали, кто не сможет пройти техосмотр.