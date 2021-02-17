Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки ● Кинотеатры и театры в Севастополе разрешили заполнять наполовину ● В Крыму вакцину «Спутник» вкололи гражданину США ● COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались
Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса
фото © zdrav.expert
Властей Крыма тревожит факт того, что существенный процент летальных случаев приходится на граждан младше 65 лет.
В Республике Крым за последнюю неделю впервые за три месяца наблюдается снижение смертности от новой коронавирусной инфекции.
Об этом на заседании оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
При этом, по словам главного санитарного врача полуострова, в числе летальных случаев до сих пор существенный процент приходится на граждан младше 65 лет.
«Всего за неделю зарегистрировано 42 летальных исхода, это ниже уровня прошлой недели на 10 случаев. В структуре летальных случаев, к сожалению, 28% - это лица до 65 лет. Сроки обращения за медпомощью от момента заболевания в этих случаях позже двух суток была у 95%. На предыдущей неделе этот показатель колебался в пределах 80-88%, то есть этот показатель ухудшился», - пояснила Пеньковская.
Среди сопутствующих заболеваний у тех пациентов, кто скончался от коронавируса, на первом месте по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания – их выявили в 54% летальных случаев.
«Без сопутствующей патологии (смертность – ред.) – 21%, с патологией эндокринной системы – чуть больше 14%», - добавила Пеньковская.
В Крыму за последние сутки было выявлено 124 случая заболевания новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 34772 случая заболевания COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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