Общество
Крымчанка завела у себя в квартире 30 собак
Жительница Красноперекопска устроила у себя в квартире питомник. В помещении находятся 30 собак.
Соседи жалуются на неприятный запах.
«Мы добьемся выселения. Но куда деть этих собачек? Мучаемся», – жалуются соседи.Лай животных слышно с улицы, а характерный запах чувствуется сразу при входе в подъезд. Горе-соседку зовут Фаина Рассохина, и она уже много лет держит этот с позволения сказать приют для животных.
Журналистам удалось зайти в проблемную квартиру. Фекалии на полу, на потолке и стенах – паутина.
«Куда я их дену? Я их выпущу… Я их боюсь. Пусть они тут сдохнут, хоть судят, все равно, кого кусают», – цитирует слова хозяйки квартиры «Крым 24».
«Обращение к сотрудникам полиции, обращение в СЭС (санитарно-эпидемиологическая служба – прим.), если есть какие-то запахи или еще что-то. Осуществляются выездные комиссии, на основе этих комиссий делаются заключения. С этими заключениями можно как обращаться в суд, так и непосредственно сами сотрудники полиции должны принимать меры по привлечению к ответственности таких граждан», – сказал юрист Александр Миронов.
За такую опеку над животными грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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