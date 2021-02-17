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Общество

Крымчанка завела у себя в квартире 30 собак

16:07 среда, 17 февраля 2021

Жительница Красноперекопска устроила у себя в квартире питомник. В помещении находятся 30 собак.

Соседи жалуются на неприятный запах. 

«Мы добьемся выселения. Но куда деть этих собачек? Мучаемся», – жалуются соседи.Лай животных слышно с улицы, а характерный запах чувствуется сразу при входе в подъезд. Горе-соседку зовут Фаина Рассохина, и она уже много лет держит этот с позволения сказать приют для животных.

Журналистам удалось зайти в проблемную квартиру. Фекалии на полу, на потолке и стенах – паутина.

«Куда я их дену? Я их выпущу… Я их боюсь. Пусть они тут сдохнут, хоть судят, все равно, кого кусают», – цитирует слова хозяйки квартиры «Крым 24».

«Обращение к сотрудникам полиции, обращение в СЭС (санитарно-эпидемиологическая служба – прим.), если есть какие-то запахи или еще что-то. Осуществляются выездные комиссии, на основе этих комиссий делаются заключения. С этими заключениями можно как обращаться в суд, так и непосредственно сами сотрудники полиции должны принимать меры по привлечению к ответственности таких граждан», – сказал юрист Александр Миронов.

За такую опеку над животными грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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