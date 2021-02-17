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Происшествия

Крымчане воруют ограды с кладбищ

Полицейские задержали двух жителей села Октябрьское Красногвардейского района Крыма, которые воровали могильные ограды.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В дежурную часть полиции Красногвардейского района обратились несколько жителей одного из сел, которые сообщили о том, что с территории кладбища неизвестными были похищены металлические оградки, а также иные металлические изделия, – говорится в сообщении. – По словам заявителей, практически новые дорогостоящие металлоконструкции, установленные на могилах их родственников, были варварски вырваны и увезены в неизвестном направлении».

Полицейские в течение суток установили причастных к кражам. Один из них оказался ранее судимым 28-летним безработным, который уговорил своего младшего товарища пойти на преступление. Его подельник – 19-летний юноша, который нигде не учится и не работает. Похищенные конструкции они в тот же день сдали в пункт приема металлолома. Полицейские взяли на особый контроль пункт приема металла.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину). Фигурантам грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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