Коронавирус в Севастополе вытеснил грипп

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Ни одного заболевшего гриппом в городе не зарегистрировано.

В Севастополе нет случаев заболевания гриппом, а уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 14 с лишним процентов. Об этом сообщалось сегодня на аппаратном совещании правительства города.

По словам главы местного управления Роспотребнадзора Романа Проскурнина, в целом заболеваемость ОРВИ среди взрослых снизилась на 17%, а незначительный рост в сравнении с предыдущей неделей связан с погодными условиями.

Вместе с тем, как уточнялось, заболеваемость ОРВИ среди детей остается устойчиво высокой, но критической ситуации нет – классы, где отсутствуют по болезни более 20% учащихся, закрывают на карантин. По информации департамента образования, на сегодня в городских школах по ОРВИ закрыто 13 классов, еще четыре класса закрыто после контакта учеников с заболевшими коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Форпост

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