Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек ● Четыре человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму пообещали разрешить проводить свадьбы и корпоративы ● Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
Коронавирус в Севастополе вытеснил грипп
фото © nob2.ru
Ни одного заболевшего гриппом в городе не зарегистрировано.
В Севастополе нет случаев заболевания гриппом, а уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 14 с лишним процентов. Об этом сообщалось сегодня на аппаратном совещании правительства города.
По словам главы местного управления Роспотребнадзора Романа Проскурнина, в целом заболеваемость ОРВИ среди взрослых снизилась на 17%, а незначительный рост в сравнении с предыдущей неделей связан с погодными условиями.
Вместе с тем, как уточнялось, заболеваемость ОРВИ среди детей остается устойчиво высокой, но критической ситуации нет – классы, где отсутствуют по болезни более 20% учащихся, закрывают на карантин. По информации департамента образования, на сегодня в городских школах по ОРВИ закрыто 13 классов, еще четыре класса закрыто после контакта учеников с заболевшими коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Форпост
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