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Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву из-за Крыма
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Российский артист Филипп Киркоров обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву в течение пяти лет, сообщил журналистам в среду представитель судебной инстанции Аудрис Кутрявичюс.
«Жалоба поступила 15 февраля. Суд рассмотрит ее в рабочем порядке», –цитирует Кутрявичюса агентство ТАСС.
18 января Министерство иностранных дел Литвы обратилось в миграционную службу с просьбой запретить въезд российскому исполнителю. Уже на следующий день Киркорова внесли в список «нежелательных лиц» «за оправдание оккупации Крыма» и запретили въезжать в Литву в течение пяти лет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала действия Литвы «репрессивным отношением к артистам».
Юрист российского исполнителя Александр Добровинский утверждал, что направил властям Литвы запрос для разъяснения причин установленного запрета на въезд в страну Киркорову.
Филипп Киркоров регулярно посещает Крым. Последний раз он был замечен в компании других российских артистов и главы Крыма Сергея Аксенова в октябре 2020 года, когда на полуострове проходил финал конкурса «Детская Новая волна 2020».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Из-за Крыма»: Литва хочет запретить Киркорову въезд в страну. Министерство иностранных дел Литвы подало в Департамент миграции при МВД Литовской Республики обращение с просьбой о включении российского артиста Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.
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