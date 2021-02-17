Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву из-за Крыма

фото © ruinformer.com

Российский артист Филипп Киркоров обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву в течение пяти лет, сообщил журналистам в среду представитель судебной инстанции Аудрис Кутрявичюс.

«Жалоба поступила 15 февраля. Суд рассмотрит ее в рабочем порядке», –цитирует Кутрявичюса агентство ТАСС.

18 января Министерство иностранных дел Литвы обратилось в миграционную службу с просьбой запретить въезд российскому исполнителю. Уже на следующий день Киркорова внесли в список «нежелательных лиц» «за оправдание оккупации Крыма» и запретили въезжать в Литву в течение пяти лет.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала действия Литвы «репрессивным отношением к артистам».

Юрист российского исполнителя Александр Добровинский утверждал, что направил властям Литвы запрос для разъяснения причин установленного запрета на въезд в страну Киркорову.

Филипп Киркоров регулярно посещает Крым. Последний раз он был замечен в компании других российских артистов и главы Крыма Сергея Аксенова в октябре 2020 года, когда на полуострове проходил финал конкурса «Детская Новая волна 2020».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Из-за Крыма»: Литва хочет запретить Киркорову въезд в страну. Министерство иностранных дел Литвы подало в Департамент миграции при МВД Литовской Республики обращение с просьбой о включении российского артиста Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.

Холодец животворящий: Жигунова выписали из больницы в Ялте. Известный российский актер Сергей Жигунов, который попал в Ялтинский госпиталь с коронавирусом, выписался, и будет проходить дальнейшее лечение в амбулаторном формате.

Мэр Ялты накормила холодцом заболевшего гардемарина Жигунова. Актер попал в крымскую больницу с коронавирусом.

Сергей Жигунов рассказал, как отпраздновал Новый год в ялтинском ковидном госпитале. Заслуженный артист России Сергей Жигунов поделился в соцсетях историей о том, как отпраздновал Новый год в ковидном госпитале в Ялте.