Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать несколько месяцев

С 15 февраля канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» приостанавливает перевозку пассажиров для проведения ежегодных плановых профилактических мероприятий.

Канатная дорога возобновит свою работу к майским праздникам», — сообщается на сайте компании.

О дате и времени начала работы будет сообщено заблаговременно.

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» – один из самых популярных туристических объектов в Крыму. По ней туристы могут за 15 минут преодолеть высоту 1153 метра и очутиться в одном из самых живописных мест полуострова. Между средней и верхней станциями дороги протянулся уникальный безопорный пролет протяженностью 1 670 метров и углом подъема возле гор 46 градусов.

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