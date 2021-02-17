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Власть

Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать несколько месяцев

С 15 февраля канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» приостанавливает перевозку пассажиров для проведения ежегодных плановых профилактических мероприятий.

Канатная дорога возобновит свою работу к майским праздникам», — сообщается на сайте компании.

О дате и времени начала работы будет сообщено заблаговременно.

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» – один из самых популярных туристических объектов в Крыму. По ней туристы могут за 15 минут преодолеть высоту 1153 метра и очутиться в одном из самых живописных мест полуострова. Между средней и верхней станциями дороги протянулся уникальный безопорный пролет протяженностью 1 670 метров и углом подъема возле гор 46 градусов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму хотят объявить акцию «Народный контролер». В скором времени благодаря неравнодушным и социально активным гражданам руководство ГУП РК «Крымтроллейбус» будет оперативно узнавать о тех случаях, когда пассажирам, которые не воспользовались безналичным расчетом, предпочитая ехать по старинке за наличные деньги, не был выдан билетик.

Крымский мост засыпали солью. Из-за ухудшающихся погодных условий и дальнейшего прогнозируемого понижения температуры на подходах и транспортном переходе через Керченский пролив приступили к обработке дорог водно-солевым раствором.

Непогода заблокировала 13 лайнеров в Симферополе и в аэропортах вылета. Из-за непогоды, обрушившейся на полуостров в субботу, задерживается прибытие и вылет 13 рейсовов в аэропорту Симферополь.

Туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Симферополя. Вылет и прибытие двух самолетов задерживается в международном аэропорту Симферополя из-за тумана.

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