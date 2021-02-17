Какой сегодня праздник 17 февраля

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Сегодня, 17 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день человеческого духа (World Human Spirit Day)

Всемирный день человеческого духа отмечается 17 февраля каждого года. Человеческий дух — это духовная или ментальная часть человечества. Христиане подчеркивают, что человеческий дух — это реальная личность, существенная часть их жизни. Это включает в себя наш интеллект, эмоции, страхи, страсти и творчество. Послание Всемирного дня человеческого духа — это напоминание о простых способах, которыми мы можем наполнять себя каждый день.

День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day)

Фото pixabay.com

День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели.

Никола Студеный

Православная церковь 17 февраля вспоминает преподобного Николая исповедника, игумена Студийского. В народе он получил прозвище Студеный, так как обычно в этот день всегда стоит сильный мороз. По традиции верующие люди в этот день отправляются в храмы, чтобы помолиться святому Николаю. Обычно люди обращаются к нему с молитвами об исцелении от различных болезней и недугов, просят послать здоровье родным.

Также сегодня, 17 февраля, отмечают такие праздники:

- День российских студенческих отрядов

- День Службы горючего ВС РФ

- День памяти преподобного Исидора Пелусиотского

- Международный день блина

- День трепета перед Бахусом

- День построения воздушных замков

- День кота в Польше

- День женщин Исландии

- День капусты (National Cabbage Day) в США

- День чемпионата крабьих гонок (National Champion Crab Races Day) в США

- День независимости Косово

- День революции 17 февраля в Ливии

Сегодня именины празднуют: Иван, Феоктист, Николай, Георгий, Исидор, Иосиф, Кирилл, Авраамий, Иадор, Иасим, Констанция, Коприй, Фалалей, Юрий.

Что происходило 17 февраля в прошлые годы

1598 - боярин Борис Годунов по решению Земского собора взошел на трон Московского государства.

1944 - в ходе победной для Советского Союза Корсунь-Шевченковской операции (Вторая мировая война) гибнет командующий войск Вермахта генерал Штеммерман.

1947 - день рождения Международной ассоциации юристов (организация заявляет, что она формирует будущее сообщества юристов во всем мире, а также воздействует на реформы в сфере международного права).

1947 - сигнал радиостанции «Голос Америки» достиг и советского слушателя (заведовал русской службой радиостанции знаменитый «невозвращенец» Александр Бармин).

1955 - создана Одесская киностудия художественных фильмов.

1972 - СССР и Республика Нигер установили дипломатические отношения.

1979 - началась одна из первых войн между странами коммунистического блока: китайско-вьетнамский конфликт (победитель так и не выявлен, но ряд исследователей склоняются к мнению, что Китай потерпел поражение).

1983 - этот день считается датой рождения языка программирования Ада (структурный, модульный язык программирования, содержащий высокоуровневые средства программирования параллельных процессов).

1993 - в Российской Федерации учреждено РАО «Газпром» (мировой лидер в добыче нефти и газа, занимает 24-е место среди мировых компаний, о компании говорят, что она является «газовой дубинкой» в руках правительства России при решении различных политических вопросов).

2008 - балканская область Косово провозгласило независимость от Сербии, этот акт получил признание 69 государств.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 февраля. Какие праздники будут завтра?

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