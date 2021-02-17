Десятку самых богатых депутатов Крыма возглавила член ЛДПР

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Парламентарий, занявшая первое место, заработала за год более 137 миллионов рублей.

Telegram-канал «Территория Крым» опубликовал рейтинг самых состоятельных депутатов республиканского госсовета. ТОП-10 парламентариев составлен на основе деклараций о доходах за 2019 год (декларации за 2020 год еще не обнародованы).

Так, на 10 месте оказался депутат-единоросс Сергей Бородкин с доходом 14,4 миллиона рублей, а замкнул вторую пятерку коммунист Владимир Демченко, заработавший 27 миллионов рублей.

Первая пятерка богатейших депутатов Крыма состоит в основном из представителей «Единой России». Пятое место занял Михаил Смолянов (26,7 миллиона рублей), четвертое – Олег Свешников (28,6 миллиона), третье – Евгений Михайлов (30,1 миллиона), второе – Николай Янаки (почти 62 миллиона рублей).

Однако первое место досталось депутату не от «ЕР», а представительнице ЛДПР Светлане Шабельниковой, которая, сильно обогнав других членов рейтинга, задекларировала более 137 миллионов рублей годового дохода.

Таким образом, 10 самых богатых депутатов региона в общей сложности заработали 384,5 миллиона рублей – в среднем 3 200 000 рублей в месяц на человека.

«В том же 2019 году размер средней зарплаты в Крыму составил 32 800 рублей – почти в сто раз меньше, чем у указанных депутатов. Нет, мы, конечно, не сравниваем зарплату среднего крымчанина и доходы самых богатых республиканских депутатов. Просто занятная магия цифр получается», - отметил Telegram-канал.

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