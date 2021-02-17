Четыре человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Всего с начала пандемии зафиксирован 871 летальнй случай.

За сутки в Крыму подтверждено 124 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 772 человек. Выздоровевших за весь период – 30 262 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса. Властей Крыма тревожит факт того, что существенный процент летальных случаев приходится на граждан младше 65 лет.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 16 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 124 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки. Вакцину от коронавируса, разработанную в Крымском Федеральном университете, скоро можно будет испытывать на первых добровольцах.

В Крыму вакцину «Спутник» вкололи гражданину США. В Евпатории, в пункте вакцинации в детской больнице от коронавируса препаратом «Спутник V» привился гражданин США Брюс Уотс Бевен, муж известного российского археолога Татьяны Смекаловой.