Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму пообещали разрешить проводить свадьбы и корпоративы ● Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки ● Кинотеатры и театры в Севастополе разрешили заполнять наполовину
Четыре человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Всего с начала пандемии зафиксирован 871 летальнй случай.
За сутки в Крыму подтверждено 124 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 772 человек. Выздоровевших за весь период – 30 262 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса. Властей Крыма тревожит факт того, что существенный процент летальных случаев приходится на граждан младше 65 лет.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 16 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 124 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки. Вакцину от коронавируса, разработанную в Крымском Федеральном университете, скоро можно будет испытывать на первых добровольцах.
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