Бизнес Севастополя скорее жив, чем мертв

фото © pixabay.com

Итоги деятельности налоговой службы Севастополя за 2020 год порадовали — вопреки ожиданиям, объем собранных в коронавирусном 2020-м налогов не сократился, а вырос.

Как сообщил на расширенном заседании коллегии УФНС по г. Севастополю глава управления Алексей Могила, пандемия и вызванные ею ограничения сильно повлияли на работу ведомства. Однако налоговики смело приняли вызов, мобилизовались и показали хороший результат. За 2020 год в консолидированный бюджет страны перечислено 18 миллиардов 235 миллионов рублей — это на 121 миллион больше, чем годом ранее.

Поступления в бюджет Севастополя составили 13 миллиардов 204 миллиона рублей — это на 2,4% выше, чем в 2019-м. Государственные внебюджетные фонды благодаря Севастополю пополнились на 12 миллиардов 172 миллиона, что на 4% больше уровня предыдущего года.

Отмечается также, что по результатам контрольной работы за 2020 год налоговиками дополнительно начислено 142 миллиона рублей.

«При этом отмечен рост поступлений по результатам контрольно-аналитической работы: в 2020 году этот показатель увеличился на 34% и составил 78% от всех поступлений по контрольным мероприятиям», — говорится в сообщении пресс-службы УФНС по городу Севастополю.

Именно на это обстоятельство советует обратить внимание финансовый аналитик, доцент кафедры «Финансы и кредит» СевГУ Алексей Яковлев. Усиление контрольной деятельности, подчеркивает он, стало одним из главных факторов, позволивших достичь роста показателей. Вторым фактором Яковлев называет лучшее (по сравнению с 2019-м) исполнение в 2020 году ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«В 2019-м исполнение составило порядка 65%, в 2020-м — 95%. Налоги, которые заплатили подрядные организации, также поступили в бюджет и позволили выйти „в плюс». А минус — конечно же, пандемия и связанное с ней снижение в сфере обслуживания и торговли», — говорит он.

Более жесткая работа налоговых органов, подчеркивает эксперт, приносит результат, однако относиться к таким мерам все-таки нужно осторожно:

«Контрольные мероприятия — это такая вещь, после которой бизнес не всегда выживает. Поэтому я бы сказал, что ситуация не такая безоблачная, как может показаться, тем более что в 2020 году бизнес оказался под гнетом карантинных ограничений».

Меры, принятые в 2020 году на региональном и федеральном уровнях, безусловно, помогли бизнесу выжить, добавляет Алексей Яковлев. Но самым правильным решением он называет решение не вводить жесткий карантин в период так называемой второй волны пандемии.

«В этом плане Российская Федерация очень выгодно отличается от других стран, где был введен жесткий карантин. Это, я думаю, была самая лучшая поддержка со стороны государства, которая очень повлияла и на состояние бизнеса, и на занятость населения. Те меры, которые были приняты во время весеннего локдауна, тоже стоит отметить — я бы сказал, что они были адекватны финансовому состоянию страны», — говорит Яковлев.

Более серьезные финансовые вливания могли бы нарушить баланс и разогнать инфляцию, — добавляет он. Тем не менее помощь получили и семьи с детьми, и бизнес — в том числе в виде выплат на каждого работника.

И еще несколько цифр: на 1 января 2021 года в Севастополе на налоговом учете состояло порядка 15 тысяч юридических лиц и обособленных подразделений, а также свыше 17 тысяч индивидуальных предпринимателей. Число индивидуальных предпринимателей, прекративших работу по собственному желанию, и юрлиц, ликвидированных по решению учредителей, по сравнению 2019 годом сократилось на 15 и 29 процентов соответственно.

С 1 июля в Севастополе введен налог на профессиональный доход. Соответствующий закон, который иногда называют законом о самозанятых, заксобрание приняло в мае 2020-го. Из вставших на учет самозанятых, по данным УФНС, почти 90% составили лица, которые будут платить налог впервые. В прошлом году ими уже перечислено в бюджет города более 400 тысяч рублей. В 2021-м, согласно прогнозам, эта сумма может вырасти до 15 миллионов.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму сообщили о росте количества субъектов малого и среднего бизнеса. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также занятых в нем граждан, выросло в Крыму в 2020 году.

Что происходит с ценами на «вторичку» в Крыму. Темпы роста стоимости вторичного жилья в Крыму опережают московские, по уровню цен на «вторичку» республика уже обогнала Санкт-Петербург и вплотную приблизилась к Москве.

В Крыму резко против запрета продажи крепкого алкоголя в магазинах. Запрет продажи крепкого алкоголя в супермаркетах и продуктовых магазинах нанесет ущерб ритейлу в Крыму.

В Крыму власти установили минимальную стоимость шампанского. В Крыму установили цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского).