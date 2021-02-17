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Коронавирус в Крыму

COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек

COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек

фото © vk.com/aksenovrk

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 75 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 215, при этом 10 157 человек уже выздоровели.

За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 457.

В Крыму коронавирус подтвержден у 34 772 человек. Выздоровевших за весь период 30 262 человека, умер 871 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пообещали разрешить проводить свадьбы и корпоративы. Снижение заболеваемости COVID-19 в Крыму позволяет снять большую часть ограничений с 1 марта, однако некоторые меры будут действовать после указанной даты.

Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса. Властей Крыма тревожит факт того, что существенный процент летальных случаев приходится на граждан младше 65 лет.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 16 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 124 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки. Вакцину от коронавируса, разработанную в Крымском Федеральном университете, скоро можно будет испытывать на первых добровольцах.

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