Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Четыре человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму пообещали разрешить проводить свадьбы и корпоративы ● Кто в Крыму продолжает умирать от коронавируса ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки
COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек
фото © vk.com/aksenovrk
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 75 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 215, при этом 10 157 человек уже выздоровели.
За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 457.
В Крыму коронавирус подтвержден у 34 772 человек. Выздоровевших за весь период 30 262 человека, умер 871 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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