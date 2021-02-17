COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек

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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 75 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 215, при этом 10 157 человек уже выздоровели.

За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 457.

В Крыму коронавирус подтвержден у 34 772 человек. Выздоровевших за весь период 30 262 человека, умер 871 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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