Водный кризис
Развитие сюжета: Снег не спасает: гидролог рассказала о ситуации с водой в Крыму ● Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7 процентов ● Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить Крым ● Власти рассказали кто «раскрасил» воду в кранах симферопольцев ● Власти Ялты уже посчитали сколько воды даст Ялте таяние снега
Жители Севастополя в шоке от «черной воды» в кране
фото © Екатерина Коробкова
Жительница улицы Коли Пищенко в Севастополе пожаловалась на коричневую воду с неприятным запахом, которая накануне вечером текла из кранов в ее квартире.
Соответствующая запись, проиллюстрированная фотографией, была опубликована в группе «Черный список. Севастополь» («ВКонтакте»).
В комментарии девушка рассказала, что с ней уже связался представитель ГУПС «Водоканал», который уточнил адрес, чтобы направить бригаду для промывки сетей. Сегодня утром вода по-прежнему была грязной, но ликвидировать проблему планируется в течение ближайшего времени.
«Сейчас уже пошла более прозрачная вода, но не полностью. Неприятно и страшно, что это дети обнаружили такой «интересный» цвет воды, когда шли умываться», — отметила Екатерина Коробкова.
Напомним: ранее из некоторых кранов в Балаклаве вместо привычной бесцветной полилась жизнерадостная голубая вода.
В Водоканале рекомендуют горожанам, столкнувшимся с подобной ситуацией, сразу обращаться в диспетчерскую предприятия, потому что «вычислить» проблему по безадресному сообщению в сети проблематично.
В тексте использованы материалы: Форпост
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