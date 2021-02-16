Жители Севастополя в шоке от «черной воды» в кране

фото © Екатерина Коробкова

Жительница улицы Коли Пищенко в Севастополе пожаловалась на коричневую воду с неприятным запахом, которая накануне вечером текла из кранов в ее квартире.

Соответствующая запись, проиллюстрированная фотографией, была опубликована в группе «Черный список. Севастополь» («ВКонтакте»).

В комментарии девушка рассказала, что с ней уже связался представитель ГУПС «Водоканал», который уточнил адрес, чтобы направить бригаду для промывки сетей. Сегодня утром вода по-прежнему была грязной, но ликвидировать проблему планируется в течение ближайшего времени.

«Сейчас уже пошла более прозрачная вода, но не полностью. Неприятно и страшно, что это дети обнаружили такой «интересный» цвет воды, когда шли умываться», — отметила Екатерина Коробкова.

Напомним: ранее из некоторых кранов в Балаклаве вместо привычной бесцветной полилась жизнерадостная голубая вода.

В Водоканале рекомендуют горожанам, столкнувшимся с подобной ситуацией, сразу обращаться в диспетчерскую предприятия, потому что «вычислить» проблему по безадресному сообщению в сети проблематично.

В тексте использованы материалы: Форпост

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