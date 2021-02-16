Власти Ялты обещают пометить опасные для купания пляжи

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Все ялтинские пляжи должны быть открыты для приема туристов с 1 июня.

Об этом в ходе совещания по подготовке пляжей муниципального образования к началу купального сезона заявил заместитель главы администрации города Сергей Стрельбицкий.

«Администрацией города внесены изменения и дополнения в порядок благоустройства пляжных территорий и составлена так называемая «дорожная карта» с четким обозначением временных периодов, в которые должны быть выполнены те или иные работы В частности, завершить техническую готовность пляжей планируется до 1 мая, а с 1 июня все пляжи должны быть полностью открыты для приема туристов», – сообщил он.

При этом Стрельбицкий предупредил, что пляжи, пользователи которых не выполнят предъявляемых требований, рискуют попасть в список территорий, опасных для купания.

«Это грозит для них, как минимум, размещением на пляжах соответствующих информационных табличек, а как максимум – расторжением договоров», – уточнил заместитель главы администрации Ялты.

Отделу по курортам и туризму он поставил задачу «мониторить процесс подготовки пляжей» и выразил уверенность, что «совместными усилиями мы качественно подготовимся к началу курортного сезона».

«Все пользователи пляжных территорий понимают, что наши пляжи – это один из наших основных рекреационных ресурсов, и, не обеспечив их полноценное функционирование, мы подвергаем угрозе проведение курортного сезона в целом», – сказал Стрельбицкий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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