Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух -5
море +10

Власть

Власти Ялты обещают пометить опасные для купания пляжи

17:07 вторник, 16 февраля 2021
Ялта
Власти Ялты обещают пометить опасные для купания пляжи

фото © yalta.bezformata.com

Все ялтинские пляжи должны быть открыты для приема туристов с 1 июня.

Об этом в ходе совещания по подготовке пляжей муниципального образования к началу купального сезона заявил заместитель главы администрации города Сергей Стрельбицкий.

«Администрацией города внесены изменения и дополнения в порядок благоустройства пляжных территорий и составлена так называемая «дорожная карта» с четким обозначением временных периодов, в которые должны быть выполнены те или иные работы В частности, завершить техническую готовность пляжей планируется до 1 мая, а с 1 июня все пляжи должны быть полностью открыты для приема туристов», – сообщил он.

При этом Стрельбицкий предупредил, что пляжи, пользователи которых не выполнят предъявляемых требований, рискуют попасть в список территорий, опасных для купания.

«Это грозит для них, как минимум, размещением на пляжах соответствующих информационных табличек, а как максимум – расторжением договоров», – уточнил заместитель главы администрации Ялты.

Отделу по курортам и туризму он поставил задачу «мониторить процесс подготовки пляжей» и выразил уверенность, что «совместными усилиями мы качественно подготовимся к началу курортного сезона».

«Все пользователи пляжных территорий понимают, что наши пляжи – это один из наших основных рекреационных ресурсов, и, не обеспечив их полноценное функционирование, мы подвергаем угрозе проведение курортного сезона в целом», – сказал Стрельбицкий.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снег не спасает: гидролог рассказала о ситуации с водой в Крыму. Осадки, обрушившиеся на Крым в минувшие выходные, пока не повлияли на ситуацию с водой на полуострове.

В Севастополе частный собственник отказал музею в аренде. Предложение было сделано музеем Обороны Севастополя.

В Симферополе газовщик требовал взятку за подключение к сетям. В столице Крыма правоохранители задержали должностное лицо одного из госпредприятий во время получения взятки.

Алуште предлагают построить мусоросортировочный завод. В администрации Алушты сообщают, что к ним поступают предложения о строительстве в регионе мусоросортировочного завода.

Власть
Появились новые требования для прохождения техосмотра авто

Появились новые требования для прохождения техосмотра авто

Водителям рассказали, кто не сможет пройти техосмотр.

Власть
Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма

Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма

Украинский парламент просит мировое сообщество усилить давление на Россию из-за Крыма.

Власть
Власти Крыма предложили замостить плиткой лесные тропинки

Власти Крыма предложили замостить плиткой лесные тропинки

Глава Республики Крым Сергей Аксенов потребовал навести порядок во всех городских лесных зонах, включая развязки на въезде в Симферополь.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались

COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации