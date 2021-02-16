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Власть

Власти Ялты хотят отсудить у застройщика видовую площадку в Алупке

07:57 вторник, 16 февраля 2021
Ялта

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что власти через прокуратуру города пытаются отсудить видовую площадку в Алупке, где, по ее словам, сейчас ведется строительство.

Как сказано в сообщении администрации, речь идет о видовом участке на улице Нагорная, 27.

«Иск в суд прокурор подал еще полтора месяца назад после нашего общения. У нас есть все шансы отстоять в суде неправомерность выделения этого земельного участка. Ближайшее заседание суда назначено на 18 февраля, и мы ждем справедливого решения, что выделение этого участка в украинский период было незаконным», – сообщила Павленко.

Она также утверждает, что направлен в прокуратуру пакет документов и по земельным участкам в Пионерском парке Алупке, где ведется застройка.

«В 2009-м году, в нарушение всех действующих на тот момент положений украинского законодательства, были выделены земельные участки в алупкинском Пионерском парке, который относился к территориям общего пользования по действовавшему с 1993-го года генеральному плану. Они никак не могли быть выделены под ИЖС. Поэтому я уверена, что у нас есть железобетонные основания, чтобы признать незаконным это решение», – сообщила Павленко.

Глава Ялты добавила, что там насчитывается порядка 10 собственников земельных участков, с которыми «администрация ведет переговоры».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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