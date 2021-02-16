Власти Крыма предложили замостить плиткой лесные тропинки

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов потребовал навести порядок во всех городских лесных зонах, включая развязки на въезде в Симферополь.

Об этом он заявил сегодня на заседании Совета министров РК.

«Я требую просто, чтобы у нас по всем городским лесам, во всех городах Республики Крым был наведен порядок. Городские леса должны представлять место отдыха, а не то место, куда страшно случайно ночью зайти», – заявил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что на этих участках должна быть организована своевременная уборка мусора, вырубка сухостоя, а в местах постоянного перемещения граждан даже оборудованы тропинки. «И если где-то через эти леса уже людьми протоптаны тропинки – положите плитку, поставьте, если надо, освещение», – отметил он.

Также Аксенов заявил, что на въездных объектах в крымскую столицу должна быть «идеальная чистота».

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев, площадь лесного фонда республики составляет 237,6 тыс га. Ежедневно в лесах осуществляют контроль 87 сотрудников учреждений, подведомственных министерству. То есть на человека приходится примерно 2,7 тыс га лесного фонда.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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