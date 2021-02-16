Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух -5
море +10

Власть

Власти Крыма предложили замостить плиткой лесные тропинки

16:43 вторник, 16 февраля 2021
Власти Крыма предложили замостить плиткой лесные тропинки

фото © Новости Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов потребовал навести порядок во всех городских лесных зонах, включая развязки на въезде в Симферополь.

Об этом он заявил сегодня на заседании Совета министров РК.

«Я требую просто, чтобы у нас по всем городским лесам, во всех городах Республики Крым был наведен порядок. Городские леса должны представлять место отдыха, а не то место, куда страшно случайно ночью зайти», – заявил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что на этих участках должна быть организована своевременная уборка мусора, вырубка сухостоя, а в местах постоянного перемещения граждан даже оборудованы тропинки. «И если где-то через эти леса уже людьми протоптаны тропинки – положите плитку, поставьте, если надо, освещение», – отметил он.

Также Аксенов заявил, что на въездных объектах в крымскую столицу должна быть «идеальная чистота».

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев, площадь лесного фонда республики составляет 237,6 тыс га. Ежедневно в лесах осуществляют контроль 87 сотрудников учреждений, подведомственных министерству. То есть на человека приходится примерно 2,7 тыс га лесного фонда.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма обещают до конца года высадить почти 280 га новых лесов. Почти 280 га лесов будет высажено в Крыму до конца года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

Севастопольцам разрешили посещать крымские заповедники бесплатно. С февраля, чтобы пойти в лес или горы, нужно получить разрешение.

Как туристам оформить платное разрешение на посещение крымских заповедников. С 1 февраля 2021 года туристическое посещение заповедников «Ялтинский горно-лесной», «Опукский», «Казантипский», «Лебяжьи острова» в Крыму стало платным.

В Крыму посещение заповедников с 1 февраля станет платным. Посещение всех особо охраняемых природных территорий, которые входят в состав «Заповедный Крым», станет платным с 1 февраля 2021 года.

Власть
Появились новые требования для прохождения техосмотра авто

Появились новые требования для прохождения техосмотра авто

Водителям рассказали, кто не сможет пройти техосмотр.

Власть
Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма

Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма

Украинский парламент просит мировое сообщество усилить давление на Россию из-за Крыма.

Власть
Власти Крыма предложили замостить плиткой лесные тропинки

Власти Крыма предложили замостить плиткой лесные тропинки

Глава Республики Крым Сергей Аксенов потребовал навести порядок во всех городских лесных зонах, включая развязки на въезде в Симферополь.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались

COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации